Auto: Marinelli (Fiom), lavoratori chiedono investimenti e garanzie su occupazione

- Tante le iniziative svolte questa settimana che hanno visto un'alta partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore automotive: dalle assemblee alla Cnh Industrial di Jesi, alla Sevel di Atessa all'attivo dei delegati dell'indotto di Melfi le richieste sono unanimi; investimenti, incentivi al pensionamento e assunzioni stabili dei giovani. Così in una nota Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil. “Stessi i temi discussi ieri alle assemblee svolte, dopo oltre 10 anni, unitariamente nello stabilimento di Stellantis a Pomigliano e questa mattina alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uilm insieme ai sindacati dei metalmeccanici che si è svolta nell'area industriale di Melfi davanti ai cancelli di Stellantis: da tutte queste iniziative è partita l'unanime richiesta al governo di aprire il tavolo di settore per affrontare la fase di transizione, garantire l'occupazione e la capacità produttiva nel nostro Paese”, ha detto, aggiungendo che se non dovessero esserci risposte in tal senso “sarà necessario mettere in campo una mobilitazione di tutto il settore". (Com)