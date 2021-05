Medio Oriente: Haniyeh discute dei risultati del confillo con Israele con comandante iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismayl Haniye, ha espresso il suo profondo apprezzamento all'Iran per aver fornito armi ad Hamas a Gaza. Haniyeh ha discusso oggi dei risultati della battaglia di Gaza con il comandante della Guardia rivoluzionaria iraniana, il maggiore generale Hossein Salami, analizzando quella che ha definito la "vittoria ottenuta" nella guerra a Israele, secondo quanto riportato dai media iraniani. Haniyeh ha espresso il suo profondo apprezzamento per "l'Iran e la sua posizione al fianco del popolo palestinese e la sua coraggiosa resistenza" e ha indicato che "gli equilibri sul campo sono cambiati e le masse si sono spostate in tutta la Palestina, e anche al di fuori di essa, per rifiutare l'occupazione, le sue politiche e pratiche". Solo ieri Haniyeh ha affermato, dalla capitale del Qatar, Doha, che Hamas aveva vinto questo round con Israele, indicando che Gerusalemme è il fulcro del conflitto con Israele e ringraziando l'Iran per aver fornito armi ad Hamas a Gaza.(Res)