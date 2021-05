Torino: in 50 senza mascherina, carabinieri interrompono festa notturna a Moncalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano in 50, tutti senza mascherina. Stavano partecipando a una festa in piena notte a Moncalieri, provincia di Torino. A fermarli sono stati i carabinieri. Erano le 3 della scorsa notte. I militari dell’Arma sono intervenuti in un club di Moncalieri, dove era stata segnalata la presenza di un party. I clienti entravano da una porta sul retro per non essere visti. All’interno del locale i carabinieri hanno identificato tutti i 50 clienti e il titolare, tutti privi di mascherina: saranno sanzionati amministrativamente per la violazione della normativa anti Covid. (Rpi)