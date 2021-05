Terrorismo: estradato in Francia cittadino albanese accusato di aver aiutato attentatore Nizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endri Elezi, il cittadino albanese accusato di aver fornito armi al terrorista tunisino, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, che ha ucciso 86 persone a Nizza, è stato estradato in Francia dall'Italia. Elezi è sospettato di aver aiutato Mohamed Lahouaiej Bouhlel, l’uomo che il 14 luglio 2016 con un camion travolse centinaia di persone nella città costiera francese. Elezi, 28 anni, è stato arrestato il 21 aprile su mandato della Francia a Sparanise, in Campania. Conosciuto anche come "Gino", Elezi è accusato di aver fornito a Bouhlel un fucile d'assalto, secondo fonti giudiziarie francesi. Bouhlel è stato ucciso dalla polizia mentre si trovava al volante del camion a Nizza. Lo Stato islamico rivendicò la responsabilità dell'attacco di Nizza, anche se i pubblici ministeri francesi hanno più volte affermato che non ci sono prove che Bouhlel avesse giurato fedeltà al gruppo estremista. (Frp)