Milano: Mascaretti e Maullu (Fd'I), domani ricorderemo Giovanni Falcone

- Domenica 23 Maggio, alle ore 11.30, presso i giardini pubblici Falcone e Borsellino in Via Benedetto Marcello 4 si terrà un momento di commemorazione e ricordo della figura di Giovanni Falcone, scomparso ventinove anni fa per vile mano mafiosa insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. " 'Gli uomini passano ma le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini' con queste parole Giovanni Falcone ha segnato la strada che, ancora oggi, tutti quelli come noi, uomini e donne di FdI che credono fortemente nella legalità e nello Stato, percorrono ogni giorno. Sono onorato di rendere omaggio a questo grande uomo che è rimasto nei cuori degli italiani perbene" lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Marino. "Giovanni Falcone è stato un magistrato che ha rappresentato un pilastro fondamentale nella lotta alla mafia e, più in generale, uno straordinario esempio di dedizione alle istituzioni repubblicane – afferma il coordinatore di Fratelli d'Italia a Milano Stefano Maullu - La sua grandezza, però, è superiore alla codardia di chi l'ha ucciso: per questo, a Capaci, Giovanni Falcone non se ne è andato, ma è diventato idea immortale che cammina quotidianamente sulle gambe e nei cuori di tutti noi. Domani a Milano lo ricorderemo insieme". (Com)