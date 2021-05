Difesa: regina Elisabetta visita portaerei Queen Elizabeth in partenza per l'Estremo Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Ben Wallace ha affermato che il gruppo navale "fare sventolare la bandiera del Regno Unito in tutto il mondo”. “Proietterà la nostra influenza, segnalerà il nostro potere, si impegnerà con i nostri amici e riaffermerà il nostro impegno ad affrontare le sfide alla sicurezza di oggi e di domani", ha detto Wallace. Il viaggio arriva dopo che la revisione della dottrina di difesa e politica estera del governo britannico che prevede di intensificare l’attenzione verso la regione indo-pacifica, in risposta alla crescente influenza della Cina sulla scena mondiale. "Una delle cose che faremo chiaramente è mostrare ai nostri amici in Cina che crediamo nel diritto internazionale del mare e, in modo fiducioso ma non conflittuale, confermeremo questo punto", ha detto il premier Boris Johnson quando ieri ha visitato la nave. (Rel)