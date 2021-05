Rai: Cgil Lombardia, bagarre politica per il nuovo centro di produzione di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La vicenda del nuovo centro di produzione Rai di Milano si sta ormai trasformando in bagarre politica e dopo anni di promesse sempre disattese da parte dei vertici Rai ci ritroviamo oggi con un cda in scadenza più che mai diviso e con un una totale assenza di informazioni” lo dichiara il sindacato Cgil in una nota. “Riteniamo che sia ora necessario e doveroso un gesto di chiarezza e anche di rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della Rai di Milano. Chiediamo che la prossima riunione del cda del 27/05 si svolga 'virtualmente' a Milano e che immediatamente a seguire lo stesso cda incontri le rappresentanze dei lavoratori del Cp di Milano e le Oo.Ss. territoriali. Abbiamo il diritto di conoscere lo stato reale di avanzamento del progetto, il progetto edilizio e l'iter che verrà seguito” si legge nel comunicato.(Com)