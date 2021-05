Cultura: assessora Campidoglio, obiettivo è stabilità Teatro di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della volontaria rinuncia del direttore individuato per il Teatro di Roma lo scorso anno l'obiettivo del Campidoglio è garantire la stabilità dell'ente con la nomina di una nuova direzione. In una nota l'assessora alla Cultura di Roma, Lorenza Fruci, spiega infatti: "La priorità di Roma Capitale é la stabilità del Teatro di Roma. Al mio arrivo ho trovato una situazione difficile e complessa, oltre che stratificata nel tempo, e in tempi rapidi siamo riusciti a sbloccare lo stallo che andava avanti da mesi sull'approvazione del bilancio previsionale. Questo ha permesso di procedere con la nomina di una nuova direzione. Roma Capitale ha preso atto della volontaria rinuncia del direttore individuato attraverso la call dello scorso anno e come soci dell'ente confermiamo l'obiettivo di arrivare a una stabilità del Teatro con la nomina di una nuova direzione". (segue) (Com)