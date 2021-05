Cultura: assessora Campidoglio, obiettivo è stabilità Teatro di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto questo - aggiunge - avviene in una fase importante e delicata per la riapertura dei teatri: l'interesse comune è da un lato permettere al teatro di lavorare nelle condizioni migliori possibili e dall'altro far tornare le persone in sala. Il successo di pubblico dei primi spettacoli del Teatro di Roma nelle sale dell'Argentina, dell'India e di Villa Torlonia racconta proprio il grande impegno dell'Associazione Teatro di Roma in questa direzione. Inoltre a breve ripartirà anche la programmazione estiva dell'arena del Teatro di Tor Bella Monaca e il Globe a Villa Borghese, mentre hanno già ripreso anche il Teatro Biblioteca Quarticciolo e il Teatro del Lido. Continueremo a dialogare con le altre Istituzioni per proseguire sulla strada della stabilizzazione" (Com)