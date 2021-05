Roma 2021: De Priamo (Fd'I), dirigente partecipata a tavoli elettorali Raggi, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Presidente della Agenzia Roma Servizi per la Mobilità Stefano Brinchi trova il tempo per coordinare i tavoli elettorali dei cinque stelle. Peccato che sia pagato dai romani per occuparsi della mobilità che di sicuro non brilla nella Capitale per efficienza. Chissà se nei tavoli esalta le fantastiche corsie ciclabili che stanno mettendo a rischio la sicurezza dei romani. In ogni caso la sua scelta è decisamente inopportuna, se vuole dedicarsi alla campagna elettorale non come tecnico ma da attivista lasci gli incarichi istituzionali. Ancora una volta l'amministrazione Raggi dimostra di non avere il minimo senso delle istituzioni". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio. (Com)