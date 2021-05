© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vergognosa l'aggressione subita ieri a Roma dagli agenti della polizia locale in pieno centro storico dove folla di 300 ragazzi festeggiava in piazza. Contro pattuglie anche una bomba carta: condanniamo con forza quanto accaduto, Roma non tollera nessuna violenza". Lo scrive in un post su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Com)