Milano: Sala, ringrazio i volontari di Cascina Grace per l'aiuto a chi ne ha più bisogno

- “Casa Chiaravalle è un bene confiscato alla criminalità organizzata che il Comune di Milano ha messo a disposizione di associazioni per aiutare chi ne ha più bisogno” lo spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla propria pagina Facebook, sottolineando che “nonostante le difficoltà del periodo però non si è fermata. Anzi ha rilanciato e ascoltando le nuove esigenze del momento ha creato Cascina Grace: una foresteria per anziani che, da metà giugno, fornirà in totale sicurezza attività di supporto e intrattenimento” . “Oggi ho fatto visita per ringraziare chi sta lavorando volontariamente per ultimare i lavori ed è stato un grande piacere incontrare giovane studenti di architettura che hanno sposato il progetto fornendo il loro aiuto nella realizzazione della struttura” conclude Sala. (Rem)