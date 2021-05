Covid: Bernini (FI), accelerare riaperture antidoto alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "il crollo record dei consumi delle famiglie nel 2020 – il peggiore nella storia della Repubblica – dà l’idea esatta del conto drammatico che il Covid ha presentato al Paese, penalizzando soprattutto alberghi, ristoranti e negozi di prossimità devastati dalle chiusure e dall’aumento esponenziale dell’e-commerce". Ma la "svolta", secondo la parlamentare, "è finalmente vicina: l’Italia ha voglia di ripartire ed è confortante che con lo spostamento del coprifuoco alle 23 ristoranti e agriturismi abbiano già registrato un 10 per cento di incassi in più senza incidere negativamente sulla curva dei contagi. Non era dunque avventuristico sollecitare il governo ad accelerare le riaperture, che sono il ristoro più rapido ed efficace per rimettere in moto l’economia”, conclude. (Com)