Germania: il testimone chiave del caso Wirecard resta in carcere

- Il testimone chiave dello scandalo Wirecard, la società di servizi finanziari fallita il 25 giugno 2020 dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro, resterà in prigione sino a nuovo avviso. Lo riporta il quotidiano tedesco "Frankfurter Allgemeine Zeitung" che cita fonti giudiziarie di Monaco. Il manager, noto come Oliver B., per molti anni dirigente del gruppo fallito in Medio Oriente, non sarà quindi rilasciato perché l'Alta corte regionale di Monaco ha esteso la custodia cautelare. Secondo le fonti giudiziarie interpellate dalla “Faz”, l’uomo potrebbe ancora tentare di fuggire, una motivazione più che sufficiente per proseguire il suo stato di detenzione. Gli avvocati degli imputati non hanno voluto commentare la questione specificando che “l'indagine è ancora in corso”, né hanno voluto dire una parola sull'opportunità di intraprendere un'azione legale contro l'ampliamento della custodia cautelare. (Geb)