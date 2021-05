Viabilità: su A9 Lainate-Como-Chiasso chiusure Lomazzo nord, Fino Mornasco e allacciamento A59 tangenziale Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota Autostrade informa che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in previsione della riapertura della dogana commerciale di Como Brogeda, dopo le festività della Pentecoste, dalle 5.00 alle 13.00 di martedì 25 maggio, al fine di agevolare gli spostamenti attesi verso la Svizzera, sarà installata una deviazione di carreggiata e saranno adottati i seguenti provvedimenti: chiusura di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso. In alternativa si consiglia di percorrere la Sp30 verso Milano e immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda; in ulteriore alternativa, entrare sulla A9 dallo svincolo di Turate; chiusura di Fino Mornasco in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: in entrata verso Lainate, Lomazzo sud; in entrata verso Chiasso, percorrere la Sp35 ed entrare sulla A9, dallo svincolo di Como Centro; in uscita da Lainate, uscire a Lomazzo nord, e immettersi sulla SP30 in direzione di Como; chiusura, per chi proviene da Lainate, del ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord e proseguire sulla Sp30, su Via Garibaldi e sulla Sp35 dei Giovi in direzione di Via Monte Rosa e seguire le indicazioni per la A59; in ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Como Centro e rientrare dallo stesso in direzione opposta, verso Lainate, fino all'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como. (Com)