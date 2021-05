Ambiente: Fontana (Mite), RemBook strumento di innovazione per chi opera nel settore delle bonifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione del protocollo RemBook, siglato fra l'Albo nazionale dei gestori ambientali e RemTech Expo, hub tecnologica internazionale altamente specializzata sul settore delle bonifiche: uno strumento per censire e qualificare le imprese iscritte alla Categoria 9 dell’Albo. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Durante il suo intervento, il sottosegretario al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana ha ricordato che i siti inquinati sono “una ferita ancora aperta dei nostri territori, che continua ancora oggi a pesare sulla salute e sulla vita delle persone”. “Questo protocollo d’intesa valorizza le competenze acquisite in campo internazionale da Remtech Expo in materia di tutela del territorio: sappiamo che non è nuova nel fornire queste competenze, ad esempio un protocollo è stato siglato anche con il commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive, e che appunto questa iniziativa ha proprio il senso di strutturare questa possibilità di supporto”, ha continuato, sottolineando la necessità di passare dalle parole ai fatti e trovare una soluzione tecnica adatta alle contaminazioni presenti che sia al tempo stesso economicamente sostenibile”. “Collaborazioni come questa fanno vincere il Paese due volte: innanzitutto perché valorizza le proprie eccellenze, ma anche perché consente di scegliere più consapevolmente le modalità attraverso le quali risanare le aree inquinate", ha concluso. (segue) (Com)