Ambiente: Fontana (Mite), RemBook strumento di innovazione per chi opera nel settore delle bonifiche (2)

- “Ringrazio il presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali, Eugenio Onori, per l'opportunità di collaborare ad un progetto importante ed innovativo come RemBook", ha commentato Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo. “Il protocollo d’intesa getta le basi per una banca dati senza precedenti, che permetterà di valorizzare le competenze delle imprese operanti nel campo del risanamento ambientale e mettere a punto una proposta metodologica per il sostegno alle decisioni, monitorando i trend evolutivi del mercato riguardanti un settore destinato a divenire sempre più strategico, anche alla luce del green deal europeo", ha continuato, spiegando che lo strumento è teso fornire i necessari strumenti di sostegno tecnico a chi è chiamato ad effettuare bonifiche, in modo da garantire un intervento “rispettoso della norma, qualificato, efficace ed economicamente sostenibile". (segue) (Com)