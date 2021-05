Centrosinistra: Vaccari (Pd), partito deve essere di prossimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico deve lavorare per costruire la propria identità, sporcandosi le mani con una pratica rinnovata e uscendo dalle logiche asfittiche del correntismo, riportando la persona al centro dell'agire politico. Così Stefano Vaccari, della segreteria nazionale del Pd, durante l’evento “Parole che non ti aspetti” organizzato dalla rete “Prossima”. “La sfida lanciata da Letta e il senso delle agorà è discutere per provare ad ascoltare e parlare con tutti: le persone, le periferie e costruire un luogo dove le persone si incontrano e discutono sulle questioni fondamentali”, ha detto, sottolineando la necessità di “pensare alle agorà come luoghi di democrazia deliberanti per definire collettivamente il modello di società che si vuole proporre”. (Rin)