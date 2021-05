Fisco: Bernini (FI), alzare tasse ora è una proposta fuori luogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto che la sinistra ha intenzione di andare avanti sulla tassa di successione per la dote ai diciottenni, sarà utile rinfrescare la memoria collettiva: in Italia le imposte su redditi e patrimonio sono già al 43,1 per cento, contro una media europea del 41. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Non solo: con una spesa pubblica al 57,3 per cento del Pil, proporre di alzare ulteriormente le tasse mentre l’economia è ancora in ginocchio per il Covid pare francamente una sortita fuori tempo e fuori luogo”, ha detto, aggiungendo che le tasse di scopo “in Italia non hanno mai funzionato, se non per arricchire ulteriormente la spesa improduttiva, ossia l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno ora”. “Dare soldi ai giovani per diventare imprenditori senza prima preoccuparsi della loro istruzione e formazione è solo una proposta demagogica e di corto respiro”, ha concluso. (Com)