Roma: Raggi, installate nuove macchinette mangiaplastica nei mercati di Corinto e Pietralata

- "Abbiamo installato nuove macchinette mangiaplastica nei mercati di Roma. Le potete trovare nella struttura di Corinto, situata nel quartiere Ostiense-San Paolo, e in quella di Pietralata, nel Municipio IV". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sono veramente felice che il nostro progetto stia riscuotendo tanto successo: in totale, sono stati installati 23 ecocompattatori per la raccolta e il riciclo delle bottigliette di plastica nei mercati rionali della città - aggiunge Raggi -. Per chi ancora non lo sapesse, chi utilizza le macchinette mangiaplastica ha diritto a degli sconti sulla spesa al mercato! Un’iniziativa divertente, ma soprattutto utile all’ambiente e alla nostra salute", conclude la sindaca. (Rer)