Nigeria: esercito su morte Attahiru, incidente avvenuto causa maltempo e "dopo atterraggio" (2)

- Il capo di stato maggiore dell'esercito Attahiru era stato nominato a gennaio dal presidente Muhammadu Buhari, in una sorta di giro di vite nell'ambito del comando superiore delle Forze armate volto a combattere con maggiore efficacia la violenza crescente in Nigeria e l'insurrezione jihadista durata più di un decennio. L'incidente arriva tre mesi dopo che a febbraio un piccolo aereo passeggeri dell'Air Force nigeriana si è schiantato appena fuori dall'aeroporto di Abuja in seguito a un presunto guasto al motore, uccidendo tutte e sette le persone a bordo. Lo scorso 31 marzo, inoltre, un aereo da combattimento modello Alpha Jet dell'Aeronautica nigeriana è scomparso durante un'operazione di interdizione aerea condotta contro il gruppo jihadista Boko Haram nello Stato di Borno, nel nord-est del Paese. L'indomani Boko Haram ha rivendicato l'abbattimento del jet, mostrando il cadavere di uno dei due piloti e i detriti del jet. (Res)