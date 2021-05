Roma 2021: Municipi, Ileana Argentin si candida alle primarie per il XIV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ileana Argentin, deputata nella XVI e XVII legislatura nelle liste del Pd, ora presidente dell’Associazione Alm - Roma (Associazione laziale motulesi) tramite un tweet ha fatto sapere che "mi candido alle primarie del municipio XIV. Perché donna, perché ho l'esperienza, ma soprattutto perché voglio passare dalle parole ai fatti". "Fare sempre la scelta migliore. E' l'obiettivo che si deve prefiggere chi fa politica e vuole rappresentare una comunità vasta di persone. Fare la scelta migliore vuol dire anteporre alle legittime ambizioni personali, un progetto che sappia convincere e vincere la prossime consultazioni amministrative per eleggere Roberto Gualtieri sindaco di Roma. Per questo ho maturato la decisione di fare un passo di lato e proporre a Ileana Argentin di candidarsi alle primarie del centrosinistra del Municipio XIV". Così in un post su Facebook, Alessio Cecera, consigliere del Pd nel municipio XIV. (segue) (Rer)