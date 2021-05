Roma 2021: Municipi, Ileana Argentin si candida alle primarie per il XIV (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Primo, perché è una donna. Si fa un gran parlare di candidate donne poi però non si fanno i fatti - spiega Cecera -. Ha ragione Enrico Letta, che ha posto il problema nel corso dell'ultima direzione del Pd Roma. Secondo perché è una persona libera, forte e preparata, avendo ricoperto il ruolo di consigliera comunale, di delegata del sindaco all'handicap, di parlamentare e oggi di docente universitaria. Il municipio ha un bilancio per gran parte impegnato sui servizi sociali, temi su cui la Argentin ha maturato una conoscenza approfondita, avendo condotto battaglie per dare voce a chi non aveva diritti. Un municipio a dimensione di Ileana è un municipio di tutti e di tutte. Io sarò al suo fianco per dare tutto il mio sostegno e il mio contributo, occupandosi dei temi che ho sempre seguito", conclude. (Rer)