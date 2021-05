Roma: anche l'istituto Virgilio sarà alle celebrazioni delle stragi di Capaci e via D'Amelio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Palermo chiama Roma. Ci sarà anche un pezzo di scuola romana alle celebrazioni del 23 maggio, in ricordo delle stragi di Capaci e di via D'Amelio. Sono state le bambine e i bambini dell'Istituto comprensivo Virgilio di Roma a dipingere il lenzuolo della legalità che il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, domani consegnerà alle studentesse e agli studenti di Palermo, unendo simbolicamente l'Italia in un corale 'no' alla mafia. Il lenzuolo degli studenti del Virgilio, che ieri il Ministro ha srotolato dal balcone del suo ufficio, in viale Trastevere – come accadde dopo le stragi del 1992 – in queste ore è in viaggio per Palermo". Lo comunica in una nota il ministero dell'Istruzione. "'Di cosa siamo Capaci' è la scritta che campeggia al centro del lenzuolo - sarà anche uno degli hashtag della manifestazione - a testimoniare 'di cosa siamo capaci, come cittadini, come singoli, come comunità', ha ricordato Maria Falcone, sorella di Giovanni. Intorno, i nomi delle studentesse e degli studenti della 1C dell'Istituto Virgilio, che in questi giorni lo hanno dipinto, ognuno abbinando il proprio nome a chi ha dato la propria vita nella lotta contro le mafie". (segue) (Com)