Roma: anche l'istituto Virgilio sarà alle celebrazioni delle stragi di Capaci e via D'Amelio (2)

- "Il ministro Bianchi, che domenica parteciperà alla tradizionale manifestazione 'Palermo chiama Italia' insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in queste ore ha mandato una lettera di ringraziamento alla scuola - continua la nota -. 'Scrivendo uno a uno i nomi delle donne e degli uomini che hanno dato la vita per il loro impegno contro la mafia, avete messo le loro storie nelle vostre mani', si legge nella lettera. 'Voi siete i custodi dei valori più alti della Costituzione su cui si fonda il nostro vivere insieme. Tenete sempre a mente questo lenzuolo, ricordate com'era prima e com'è diventato dopo che le vostre mani lo hanno dipinto. Siate sempre capaci di scegliere, nelle straordinarie occasioni che la vita vi porrà di fronte, da che parte stare e che colore dare alla vostra vita ispirandovi ai valori della legalità e del rispetto delle istituzioni e delle altre persone. Non siate anonimi, come lo era questo lenzuolo bianco: impegnatevi ogni giorno, anche nei piccoli gesti. I nomi di queste donne e di questi uomini, le loro storie, vi siano da guida'". (Com)