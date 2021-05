Bangladesh: disposta serrata in cinque campi rohingya per contenere casi di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Bangladesh hanno imposto restrizioni ai movimenti ed altre limitazioni in cinque campi profughi rohingya situati nella parte sud-orientale del Paese nel tentativo di frenare un allarmante aumento di casi di Covid-19. Lo ha detto il capo della Commissione per il soccorso e il rimpatrio dei rifugiati del Bangladesh, Shah Rezwan Hayat, che in dichiarazioni riprese dai media locali ha precisato che la serrata durerà inizialmente per una settimana, fino al prossimo 27 maggio. Fino ad ora, nel Paese sono stati segnalati un totale di 863 casi di Covid-19 e 13 morti tra gli oltre un milione di cittadini rohingya che vivono in 34 campi nel distretto di Cox's Bazar, dove sono arrivati dopo essere fuggiti dal Myanmar. Fra loro ci sono circa 740mila rifugiati rohingya che sono fuggiti dall'offensiva militare birmana dell'estate 2017. Il primo caso Covid-19 è stato segnalato in un campo profughi nel maggio dello scorso anno, più di due mesi dopo che, a marzo, il Bangladesh aveva registrato i suoi primi casi. (Inn)