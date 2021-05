Medio Oriente: regge la tregua a Gaza per il secondo giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regge la tregua nella Striscia di Gaza tra Hamas e Israele per il secondo giorno consecutivo, tra gli sforzi egiziani e Usa per stabilizzarla, mentre la vita riprende gradualmente dopo 11 giorni di guerra continua. I mediatori egiziani si sono consultati con entrambe le parti per saldare la tregua, e due delegazioni di sicurezza egiziane hanno visitato le aree palestinesi e Israele per confermare l'accordo di cessate il fuoco iniziato prima dell'alba di venerdì 21 maggio. I funzionari di Hamas hanno detto all'emittente "al-Jazeera" che l'Egitto - che ha mediato per la cessazione dei combattimenti con il sostegno degli Stati Uniti - ha inviato una delegazione in Israele per discutere i modi per stabilizzare il cessate il fuoco e aiutare i palestinesi a Gaza. I funzionari hanno spiegato che i membri della delegazione avevano - da allora - fatto la spola tra Israele e Gaza e che i colloqui sono continuati anche oggi. (segue) (Res)