Diritti Umani: Di Maio, basta temporeggiare, istituire commissione

- In Italia "non possiamo più temporeggiare" sulla legge relativa all'istituzione della Commissione nazionale per la protezione dei diritti umani. Lo ha dichiarato in una nota il ministro degli Affari esteri e per la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ricordando che sul tema c'è già una proposta di legge "ferma dal 12 gennaio 2021 in Commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati. Adesso bisogna riprendere l’esame il prima possibile", ha detto il ministro. Il provvedimento - ha spiegato - attua la risoluzione dell'Onu (n.48/134 del 20 dicembre 1993), ossia la normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni. "Non c'è altro tempo da perdere, bisogna sbloccare l'iter a stretto giro", ha detto ancora Di Maio. (Res)