Roma: Nanni (Azione), da Raggi e 5 stelle solo fiumi di parole

- "L'elenco degli impegni presi dai Cinque stelle e non rispettati è infinito". Lo dichiara in una nota Dario Nanni, responsabile romano di Azione. "Era il 22 Maggio del 2016, esattamente 5 anni fa, quando la Raggi e i leader nazionali dei 5 stelle hanno promesso ai cittadini romani in una manifestazione pubblica la chiusura dell'impianto di Rocca Cencia e la realizzazione del Parco di Gabii. Ma la verità è un'altra: di quelle promesse rimangono solo le immagini e i fiumi di parole, nonostante, mi permetto di ricordare, i Cinque stelle in questi ultimi 5 anni, oltre a governare Roma - spiega - governano buona parte dei municipi, la Città Metropolitana, fanno parte dell'attuale governo nazionale e, da qualche mese, sono organicamente parte del governo regionale. La sindaca Raggi può continuare tranquillamente a celebrare come eventi speciali l'accensione di 6 lampioni piuttosto che l'asfaltatura di una strada, ma una cosa è certa: tutte le promesse fatte dai Cinque stelle sono state disattese e fortunatamente per i romani questa agonia terminerà tra 4 mesi", conclude. (Com)