Centrosinistra: Cuppi (Pd), pandemia ha mostrato importanza dei servizi di prossimità

- La pandemia ha evidenziato quanto siano essenziali i servizi di prossimità: dobbiamo guardare come ad una vittoria gli investimenti nel Pnrr perché è stata accolta la nostra richiesta di rimettere al centro le persone; finalmente si è capita l'importanza delle infrastrutture sociali che producono anche occupazione. Lo ha detto Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico, nel corso dell'evento "Parole che non ti aspetti" organizzato dalla rete "Prossima". "C'è stato un forte investimento negli asili nido, non è quanto avremmo voluto ma è un primo passo: c’è un forte divario tra le Regioni e bisogna combattere le diseguaglianze educative fin dalla nascita per supportare la genitorialità”, ha detto, aggiungendo che il carico di lavoro di cura per le donne è aumentato tantissimo durante la pandemia. “Bisogna iniziare a mettere al centro il tema della condivisione della cura, è importante partendo dal congedo paterno obbligatorio: quando una donna entra nel mondo del lavoro si producono due posti di lavoro perché si aumenta la richiesta del settore dei servizi e della cura che prima era coperto dalla donne in casa”, ha continuato, sottolineando la necessità di investire sulla buona occupazione grazie ai fondi europei che arriveranno. (Rin)