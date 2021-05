Covid: Meloni, Stato spieghi i rischi e dia protocolli chiari e validi per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato è diventato un'entità estranea ai cittadini: agli italiani serve uno Stato che spieghi quali sono i rischi, che dia protocolli chiari e validi per tutti. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Ci troviamo in una fase storica in cui lo Stato entra pesantemente nella vita degli italiani, entra nei conti correnti, impone l'utilizzo della moneta elettronica per monitorare le spese: mette sotto assedio le imprese con una burocrazia che rende loro la vita impossibile”, ha scritto. (Rin)