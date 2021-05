Viabilità: A8 Mi-Va, chiusure notturne dello svincolo di Busto Arsizio e dell'allacciamento A36

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adotti i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti consecutive di martedì 25 e mercoledì 26 maggio, con orario 22-5, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gallarate; dalle 21 di giovedì 27 alle 5 di venerdì 28 maggio, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda, da Milano verso Lentate sul Seveso. In alternativa si potrà accedere alla A36 dalla A9 Lainate-Como-Chiasso. (Com)