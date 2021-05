Frosinone: presidente provincia, nasce "Volume-diamo voce ai territori", contenitore di idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce oggi in provincia di Frosinone una nuova associazione: 'Volume-Diamo voce ai territori'. A lanciarla è Antonio Pompeo, presidente della provincia di Frosinone, "che raccoglie le tantissime richieste giunte dai comuni della provincia, dove amministratori e cittadini lontani dai partiti politici tradizionali, così come dai movimenti e da altri tipi di aggregazione, vogliono ritrovarsi insieme a lavorare per il territorio". Lo comunica in una nota la provincia di Frosinone. "La scelta di creare questa associazione - spiega Pompeo - è chiara già nel nome: 'Volume-Diamo voce ai territori'. Sarà una 'casa' che si costruisce dal basso, dai territori appunto. Nulla di già costituito, preconfezionato o calato dall'alto: è un contenitore che dobbiamo e vogliamo riempire insieme, con tutti coloro che da qualche tempo mi sollecitano un nuovo modo di contribuire alla crescita di questo territorio, ricco di potenzialità e di risorse che vanno soltanto sostenute e valorizzate". (segue) (Com)