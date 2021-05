Frosinone: presidente provincia, nasce "Volume-diamo voce ai territori", contenitore di idee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La nostra provincia, i suoi 91 comuni racchiudono un patrimonio inestimabile di bellezza, ricchezza, energie buone da mettere in campo per migliorare la nostra qualità di vita - aggiunge Pompeo - e noi abbiamo il dovere di mostrarlo e utilizzarlo come attrattore, non solo di risorse ma di continua attenzione e interesse. Dall'operaio al professionista, dal pensionato al giovane universitario, dall'amministratore al titolare di un'attività commerciale: fare 'Volume' significa partecipare, condividere, mettere a frutto esperienze e capacità diverse, tutte ugualmente finalizzate all'esclusivo interesse generale e, ora, in un momento delicatissimo per la ripartenza dopo la pandemia. Una 'casa' senza muri, un luogo in cui tutti possono esprimersi liberamente sapendo che per centrare l'obiettivo l'unica strategia vincente resta sempre quella: la sintesi - prosegue -. Perché è nell'unione delle singole forze, di idee, di proposte, di valori condivisi che possiamo e dobbiamo contare per incidere concretamente sul percorso di sviluppo dei nostri comuni e delle nostre città".