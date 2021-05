Frosinone: presidente provincia, nasce "Volume-diamo voce ai territori", contenitore di idee (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte mia metterò a disposizione tutte le competenze amministrative acquisite in tanti anni all'interno delle istituzioni - sottolinea Pompeo - dove ho avuto il privilegio del contatto quotidiano con i cittadini, con le persone, con i colleghi amministratori, con gli esponenti politici, con il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Ciascuno di noi porterà in questa associazione tutto quello che di buono può diventare un mezzo per la crescita, lo sviluppo, e il contrasto alle tante emergenze che abbiamo dovuto affrontare, soprattutto da quando la pandemia ha completamente stravolto le nostre vite. Ecco, questo è lo spirito di 'Volume': farla crescere spetta a noi - spiega -. Farla diventare un 'vivaio' di buone pratiche per una società civile che voglia riscattarsi e proiettarsi al domani, che voglia davvero puntare sulle capacità, sul merito, sul senso di responsabilità e appartenenza a una comunità. Quello che può diventare dipende soltanto da noi. Scrivere un futuro migliore è il manifesto più appropriato per questa nostra, vostra avventura", conclude Pompeo. (Com)