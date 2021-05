Covid: Bonetti, Dichiarazione di Roma è un risultato importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Global Health Summit si è concluso con un testo congiunto, la Dichiarazione di Roma, che coglie fortemente la dimensione di genere nell'analisi della crisi pandemica e nelle risposte da dare: abbiamo un risultato importante, che riconosce quanto le donne e le ragazze siano state colpite e come sia opportuno investire sul loro lavoro nella sanità e nella cura, così da migliorare questi settori, accelerare lo sviluppo e favorire l’inclusione sociale e la parità di genere. Lo scrive su Facebook Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia. “Riconosce la necessità di impegnarsi perché le risposte alle future crisi tengano conto delle dimensioni di genere e dell’età, e rimarca l’opportunità di aumentare l’efficacia e la reattività di queste risposte attraverso il dialogo con le comunità locali, la società civile, lavoratori esposti, le organizzazioni di donne e altri portatori di interesse: la strada globale di ripresa vede protagoniste le donne e questo è lo spirito che anima ogni nostra azione, è il tempo per costruire, donne e uomini insieme”, ha scritto. (Rin)