Regno Unito: intervista a Diana, ex direttore "Bbc" Hall lascia presidenza Galleria nazionale

- L'ex direttore generale dell’emittente britannica “Bbc”, Anthony Hall, si è dimesso da presidente della Galleria nazionale a causa delle proteste sorte in seguito all'inchiesta sull'intervista alla principessa Diana del 1995. Lord Hall era il direttore del notiziario dell’emittente quando il giornalista Martin Bashir ottenne lo scoop dell’intervista a Diana, utilizzando, tuttavia, dei documenti falsi. In una nota, Hall ha fatto sapere di non voler continuare a ricoprire l’incarico di presidente della Galleria nazionale. "Sono molto dispiaciuto per gli eventi di 25 anni fa e credo che avere la leadership significhi assumersi le responsabilità", ha detto Hall. Il rapporto indipendente di giovedì di Lord Dyson, un giudice in pensione cui è stata affidata l’inchiesta sulla vicenda, ha rilevato che Bashir si sarebbe rivelato inaffidabile e disonesto, e che la “Bbc” non ha rispettato i suoi standard elevati quando ha risposto alle domande sull'intervista del 1995. (segue) (Rel)