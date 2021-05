Regno Unito: intervista a Diana, ex direttore "Bbc" Hall lascia presidenza Galleria nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il duca di Cambridge e il duca di Sussex, i principi William ed Harry, figli di Diana, hanno entrambi parlato del dolore causato da quell'intervista. William, in particolare, ha accusato la “Bbc” di aver alimentato la paranoia della sua defunta madre e di aver peggiorato il rapporto all’epoca in corso fra i suoi genitori. Trasmessa alla fine del 1995, l'intervista è stata la prima in cui una reale britannica ha parlato in termini così schietti sulla vita a Buckingham Palace o sui rapporti con gli altri esponenti della famiglia reale. Poco dopo, la regina scrisse al principe Carlo e alla principessa Diana chiedendo loro di divorziare. La principessa morì nel 1997, dopo che l'auto in cui si trovava a bordo si schiantò nel tunnel di Pont de l'Alma, a Parigi. (Rel)