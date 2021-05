Lavoro: Leonardo, siglato accordo per rinnovo contratto integrativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più flessibilità nell’organizzazione del lavoro, maggiore responsabilizzazione dei dipendenti nel conseguimento dei risultati aziendali, investimento continuo sulla professionalità e sul benessere delle persone. Questi i principali punti dell’accordo integrativo firmato da Leonardo con le sigle sindacali, che si ispira a principi di sostenibilità, crescita, fiducia, corresponsabilità, e prevede l’aggiornamento del modello di relazioni industriali e una serie di intese economiche volte a coinvolgere sempre più i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, introducendo inoltre strumenti in grado di migliorare la vita aziendale e di accrescere le competenze delle persone. Stando al comunicato stampa della società, tra le intese di contenuto economico, un premio di risultato per tutti i dipendenti che favorisce la partecipazione alla vita aziendale e il coinvolgimento in programmi di miglioramento continuo e un sistema di target bonus di Gruppo per tutti i lavoratori inquadrati nelle Categorie 7^ e quadri. “Le intese raggiunte confermano ancora una volta l’attenzione di Leonardo per le sue persone e puntano ad accrescere il benessere integrale di tutta la nostra comunità professionale, elementi che costituiscono le fondamenta su cui costruire insieme il nostro futuro”, ha commentato l’amministratore delegato Alessandro Profumo. (segue) (Com)