Lavoro: Leonardo, siglato accordo per rinnovo contratto integrativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le novità, prosegue la nota, riguardano il continuo ampliamento dell’offerta formativa, già evoluta grazie al recente lancio della piattaforma Coursera, e l’introduzione di organismi di governance a partecipazione paritetica per una gestione sempre più efficace dei progetti di formazione finanziata. Tra gli strumenti orientati al miglioramento della vita in azienda e all’introduzione di una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, e la possibilità di usufruire di permessi e compensazioni orarie durante tutto il corso della giornata lavorativa. Si aggiungono poi una disciplina agile dello smart working e, sul fronte del welfare aziendale e del miglioramento del benessere delle persone, ulteriori iniziative in favore dei lavoratori e delle loro famiglie, anche a fronte delle proposte che saranno presentate dal gruppo di lavoro paritetico istituito ad hoc. È inoltre prevista la possibilità di convertire in servizi di welfare aziendale quote del premio di risultato e del target bonus. (Com)