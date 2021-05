Roma 2021: Gualtieri, forze politiche siano unite su opere da realizzare entro Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già in altre occasioni abbiamo rilevato i ritardi di progettazione e realizzazione di opere da parte dell'amministrazione comunale. Oggi, tuttavia, di fronte al rischio concreto che opere fondamentali per i cittadini, strategiche per l'intero Paese, non vengano realizzate in tempo per il Giubileo o perfino vengano escluse dal Pnrr facciamo un appello all'unità. In primo luogo a Roma Capitale e a tutte le forze politiche capitoline e alle forze sociali e cittadine per disporre il commissariamento". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, nel corso della prima conferenza stampa in piazza Venezia a Roma. "È il momento di avviare una nuova stagione di sviluppo e di crescita sostenibile. Un'occasione da non perdere", ha concluso. (Rer)