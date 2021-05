Milano: personale, sportelli e servizi al cittadino, piano del Comune per 582 nuove assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle 582 nuove assunzioni la componente più numerosa è rappresentata degli impiegati amministrativi, con 250 unità, gran parte dei quali destinate agli sportelli e ai servizi alla città. Seguono i tecnici, 115 professionisti, per sostenere il piano delle opere pubbliche e prendere in carico i progetti che investiranno la città nei prossimi anni. Alla scuola sono destinate 84 unità tra personale docente ed educativo. Ai bisogni di cura ed assistenza sono destinate 47 persone, grazie anche ai finanziamenti straordinari previsti dalla legge di bilancio, un contingente significativo, e particolarmente qualificante soprattutto per l'attenzione che si riserva ai cittadini, in particolar modo quelli più fragili. Spazio anche alla cultura con 40 nuovi operatori culturali che dovranno rivitalizzare questo settore particolarmente segnato dalla emergenza sanitaria. Con l'immissione di 37 agenti di Polizia locale si conclude l'esaurimento di tutte le graduatorie vigenti per questa particolare categoria. Infine, saranno 9 i profili informatici che verranno inseriti in organico nei prossimi mesi cui spetterà il compito di proseguire nell'azione di digitalizzazione dell'ente. (Com)