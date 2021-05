Covid: Salvini, via mascherine all'aperto già da giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero di poter togliere il prima possibile le mascherine". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un punto stampa al gazebo della Lega in via Fauché a Milano. "Intanto mi segno le riaperture che stiamo ottenendo" ha aggiunto Salvini, e a chi gli chiedeva se si dovessero ancora lasciare le mascherine, Salvini ha replicato "Al chiuso sì, per me all'aperto si potrebbe già a giugno pensare di toglierla".(Rem)