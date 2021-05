Roma 2021: Casu (Pd), Gualtieri sindaco, noi primo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rinascita di Roma è una sfida collettiva che il centrosinistra affronta insieme grazie alle primarie del 20 giugno. I sondaggi pubblicati oggi confermano che Gualtieri può vincere al ballottaggio e diventare sindaco di Roma". Lo dichiara in una nota Andrea Casu, segretario del Pd Roma e componente della direzione nazionale. "Inoltre - aggiunge - il Pd appare saldamente primo partito della città con il 28 per cento dei consensi. Alle elezioni di ottobre il confronto con le destre sarà aspro, e indicherà una direzione al futuro dell'Italia nel mondo oltre Covid-19. È per questa ragione che spiace assistere alla scelta di Calenda di fuggire al confronto e alle primarie per correre in solitaria e fare un favore alla sindaca e alle destre. I dati dimostrano che mentre il centrosinistra, anche senza Azione e Italia viva, corre per vincere e governare Roma, la massima ambizione di Calenda in queste elezioni - conclude - sembra essere quella di lavorare per riuscire a mandare la Raggi ballottaggio". (Com)