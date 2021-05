Difesa: Guerini ricorda eccidio nazista Appennino modenese, sentiamo il dovere della memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passati 77 anni dall’eccidio 18 marzo 1944 avvenuto in diversi comuni dell’Appennino modenese, ma quella strage, perpetrata dalle truppe naziste in una comunità straziata dalla guerra e dalla fame, è tutt’altro che un evento lontano nel tempo e ne sono dimostrazione proprio le emozioni fortissime che questi luoghi continuano a trasmetterci. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo discorso in occasione del 77mo anniversario della strage di Monchio, Costrignano, Susano e Savoniero nel comune di Palagano sull’Appennino modenese. “Oggi sentiamo forte il dovere della memoria, non semplicemente del ricordo. Non vogliamo che la storia sia il cimitero delle cose accadute e dimenticate; la storia è un grande patrimonio dello spirito che conserva tracce di civiltà e sentieri fertili di memoria e conoscenza, che devono essere ripercorsi con la consapevolezza di uomini di oggi per evitare gli errori del passato, comprendere le ragioni del loro accadimento, riparare i danni causati”, ha detto Guerini. “Lo dobbiamo ai martiri di quella strage, così come ai tanti altri martiri delle stragi realizzate dai nazifascisti nel nostro Paese. Lo dobbiamo ai loro familiari sopravvissuti, e al loro strazio di una vita senza i loro cari. Lo dobbiamo agli italiani e, soprattutto, alle giovani generazioni, che da quella storia hanno tanto da imparare, per meglio comprendere l’identità della nostra Italia, nata dalla Resistenza e fondata su principi di giustizia, democrazia, libertà e pace”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Com)