Difesa: Guerini ricorda eccidio nazista Appennino modenese, sentiamo il dovere della memoria (2)

- Proprio sul concetto di identità si sofferma Guerini, ricordando che quest’anno, “sulla scia del ricordo di tutti gli italiani che hanno perso la vita in guerra, civili e militari, vogliamo confermare nelle celebrazioni del Centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria, attraverso una serie di attività che saranno svolte dal prossimo autunno fino ad arrivare al prossimo 4 novembre, giorno della ricorrenza”. “Abbiamo un futuro da costruire: dobbiamo farlo senza mai dimenticare il nostro passato, per affrontare tutte quelle situazioni che tuttora destano grande preoccupazione, in un momento non facile per il nostro Paese e il mondo intero, complicato dagli effetti dell'emergenza sanitaria ancora in corso”, ha detto il ministro, secondo cui oggi “c’è bisogno di tutta la nostra forza e determinazione per uscire da un periodo di instabilità, tensioni sociali, difficoltà economiche e crisi sempre più globalizzate, che provocano disagi a tante persone, a tante famiglie in Italia, in Europa e nel mondo intero”. Oggi più che mai, ha detto il ministro, “abbiamo il dovere di riaffermare attivamente e responsabilmente il valore della pace, con le nostre azioni quotidiane, ognuno per la propria parte. E non è un caso che, proprio davanti alla ‘Buca’ di Susano, simbolo della barbarie nazista, sorga oggi una piazza intitolata ad Aude Pacchioni, partigiana coraggiosa, donna impegnata nelle Istituzioni, limpida dimostrazione di come si possa servire il proprio Paese e la propria comunità con competenza e passione”. (segue) (Com)