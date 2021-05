Difesa: Guerini ricorda eccidio nazista Appennino modenese, sentiamo il dovere della memoria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerini si è detto convinto “che tutti noi possiamo agire per la pace, la democrazia, per la crescita dei nostri diritti dando un reale colore al significato di queste parole, educando i nostri figli alla condivisione, alla solidarietà, al rispetto della persona e della dignità umana, in ogni condizione e situazione”. È questo, secondo il ministro, “il fronte d’impegno che deve sostenere ogni giorno la nostra azione, nelle istituzioni politiche così come nelle sedi di formazione dei giovani, nella famiglia, nei luoghi di lavoro ed in tutte le aggregazioni sociali, per il dovere della memoria, per il dovere di riaffermare ciò che è accaduto. La pietà non deve mai cedere il passo al revisionismo o alla dimenticanza e fare in modo che il ricordo dei delitti che hanno caratterizzato il nostro Paese, le stragi impunite, la follia terroristica, le vittime che hanno pagato con il sacrificio della loro vita la coerenza degli ideali su cui si fonda il nostro Paese”. È necessario fare in modo, ha concluso Guerini, “che non resti memoria di un solo giorno, ma divenga respiro quotidiano della nostra società. Lo dobbiamo ai martiri, a coloro i quali hanno perso la loro vita, alla memoria che costruisce la coscienza collettiva di un Paese, una comunità nazionale, europea”. (Com)