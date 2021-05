Comuni: Salvini, giusto aumentare gli stipendi ai sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo proponendo una proposta di legge a mia firma per aumentare non solo gli stipendi dei sindaci dei piccoli comuni ma anche sulle tutele legali, perché fare il sindaco a mille euro al mese rischiando problemi su problemi non è degno". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un punto stampa al gazebo della Lega in via Fauché a Milano. "È una mia proposta - ha aggiunto Salvini - Che ci siano sindaci di grandi città come Milano e Roma che prendono 3-4 mila euro al mese non è possibile e non è giusto".(Rem)