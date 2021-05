Vaticano: il Papa agli studenti di Codogno, siete un segno di speranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi, riprendendo le parole del dirigente scolastico dell’istituto, che aveva parlato poco prima, il Papa ha ribadito: “Lo diceva bene la Dirigente: c’è bisogno di docenti che siano 'maestri' nel senso più nobile del termine. In particolare, il vostro Istituto mette in risalto il legame tra l’apprendere e il fare, tra lo studio e l’operatività, tra la 'testa' e le 'mani'. E c’è un’altra dimensione essenziale, lo sappiamo bene: il 'cuore', cioè i desideri, le aspirazioni, gli affetti. Queste tre dimensioni devono sempre interagire nella scuola, come sono connesse nella persona, nel cammino della vita. Testa, cuore e mani: un circolo da tenere sempre aperto e dinamico”. Quindi Papa Bergoglio ha raccomandato di coltivare le relazioni umane, messe in discussione dal lockdown: “La dimensione relazionale tra voi studenti, e anche con gli insegnanti – ha osservato - è stata penalizzata nei lunghi mesi della didattica a distanza. Ora vi auguro di poterla riprendere pienamente. Ma vi invito anche a imparare da questa mancanza: che, in un certo senso, questa esperienza negativa possa insegnare qualcosa, cioè proprio l’importanza della relazione interpersonale reale, non virtuale. Voi ragazzi e ragazze siete figli della società digitale, che ha aperto nuove vie alla conoscenza e alla comunicazione; ma sappiamo bene ormai che c’è il pericolo di chiudersi in sé stessi e di vedere la realtà sempre attraverso un filtro che solo apparentemente accresce la nostra libertà”. (Civ)