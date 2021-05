Covid: Unità crisi Lazio, 41 per cento popolazione ha ricevuto prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna vaccinale del Lazio prosegue con ottimi risultati. Ad oggi gli over 80 che hanno concluso il ciclo vaccinale sono l'85 per cento mentre il 92 per cento ha ricevuto la prima dose. Gli over 70 che hanno ricevuto le due dosi di vaccino sono il 36 per cento e l'80 per cento ha ricevuto la prima dose. Per quanto riguarda gli over 60, il 66 per cento ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 16 per cento ha già concluso il ciclo vaccinale. Gli over 50 che hanno ricevuto la prima dose sono il 39 per cento prima dose e il 12 per cento ha concluso il ciclo. Infine, gli over 40 che hanno ricevuto la prima dose sono il 18,5 per cento, mentre l'8,8 per cento ha concluso il ciclo vaccinale". Lo comunica in una nota l'Unità di crisi Covid della Regione Lazio. (Com)